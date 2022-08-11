ВСУ заминировали село Веселое в ДНР запрещенными боеприпасами

Село Веселое в ДНР оказалось заминированным запрещенными боеприпасами. О применении противопехотных снарядов типа ПФМ-1 («Лепесток») солдатами украинской армии рассказали в Telegram-канале штаба территориальной обороны (ТерО) республики.

«ВСУ рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 на территории села Веселого Ясиноватского района», — сообщили представители ведомства.

Они призвали жителей ДНР в случае обнаружения взрывоопасных предметов обращаться в МЧС республики.

Это не первый случай применения данного типа вооружения сторонниками украинской армии. Сотрудники представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) 7 августа сообщили, что по состоянию на 08:00 того дня стало известно о 29 случаях подрыва мирных жителей на минах «Лепесток». Об этом сообщил RT.

В числе пострадавших был один ребенок. Кроме того, один из пострадавших в результате подрыва на мине типа ПФМ-1 скончался в больнице. О текущем состоянии остальных раненых пока неизвестно.