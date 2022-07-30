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    30 июля 2022, 23:56

    Житель ДНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ

    Житель ДНР погиб при обстрелах со стороны украинских военных

    Юлия Шелковенко

    Один человек скончался, еще десять получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.

    Житель ДНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ

    Кроме того, бойцы ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка, рассыпав запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Жители столицы ДНР обнаружили мины на улицах Мира, Университетской, Орешкова, Ватутина.

    В штабе попросили горожан быть внимательными и не прикасаться к взрывоопасным предметам. При обнаружении «Лепестка» следует позвонить сотрудникам МЧС.

    Ранее сообщалось о выдаче полисов ОМС жителям Херсонской области, у которых уже есть российский паспорт.