30 июля 2022, 23:56
Житель ДНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ
Житель ДНР погиб при обстрелах со стороны украинских военных
Один человек скончался, еще десять получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
Кроме того, бойцы ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка, рассыпав запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Жители столицы ДНР обнаружили мины на улицах Мира, Университетской, Орешкова, Ватутина.
В штабе попросили горожан быть внимательными и не прикасаться к взрывоопасным предметам. При обнаружении «Лепестка» следует позвонить сотрудникам МЧС.
Ранее сообщалось о выдаче полисов ОМС жителям Херсонской области, у которых уже есть российский паспорт.