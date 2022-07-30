Житель ДНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ

Один человек скончался, еще десять получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.

Кроме того, бойцы ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка, рассыпав запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Жители столицы ДНР обнаружили мины на улицах Мира, Университетской, Орешкова, Ватутина.

В штабе попросили горожан быть внимательными и не прикасаться к взрывоопасным предметам. При обнаружении «Лепестка» следует позвонить сотрудникам МЧС.

Ранее сообщалось о выдаче полисов ОМС жителям Херсонской области, у которых уже есть российский паспорт.