Жителям Херсонской области с паспортом РФ начали оформлять полис ОМС

Жителям Херсонской области, которые уже получили паспорта РФ, начали оформлять полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения по региону Вадим Ильмиев. Его слова процитировали в Telegram-канале Департамента здравоохранения Херсонской области.

«У нас уже есть договоренности со страховыми компаниями. И уже ориентировочно с конца августа жители Херсонщины начнут получать полис ОМС», — сказал он.

Такой шаг позволит местным жителям обращаться за бесплатной медпомощью на территории России.

Херсонская область частично перешла под контроль союзных сил. Ранее власти региона заявляли, что местные жители хотят стать частью России. Референдум по этому вопросу могут провести уже в сентябре.

Одновременно с жителями Херсонской области проголосовать за присоединение территорий к России сможет и население Запорожья. Такое предположение сделал член региональной военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.