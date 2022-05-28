«Жила как в тюрьме». Жители освобожденного Светлодарска получили гуманитарную помощь из Подмосковья

Гуманитарный конвой из Подмосковья первым заехал в город Светлодарск после его освобождения. Украинские войска отступили, понимая, что их возьмут в котел. Помощь, собранную в рамках проекта «Доброе дело», раздали на площади, здесь собралась очередь из местных жителей.

Пожилая женщина, которая тоже пришла получить продукты и предметы первой необходимости, рассказала, что жила под бомбежками ВСУ почти восемь лет. Ее родной дом в окрестностях города был разрушен, после этого дочь помогла ей перебраться в Светлодарск.

«Я переселенец. У меня дочка тут живет, она мне переселенческий оформила, и я тут временно снимаю квартиру. И так вот и живу тут потихоньку. До этого без конца я жила под бомбежками. И это продолжалось долго. Без света, окна повылетали, позабивали фанерой, света нет — — и я сижу как в тюрьме. Теперь вот живу в Светлодарске, мы надеемся, что они (В — прим. ред.СУ — прим. ред.) не вернутся уже», — поделилась пенсионерка.

По ее словам, в то время, пока в городе были украинские военные, они заняли здание музыкальной школы.

Об освобождении города Народная милиция ДНР сообщила 24 мая. Украинские вооруженные силы приняли решение оставить город без боев, поняв, что они окружены.

«Противник сразу отошел за линию города, боев тут не было, ничего не повреждено», — рассказал представитель Народной милиции.

По его словам, ВСУ ушли недалеко от города ии закреплись около корпуса одной из тепловых электростанций. Оттуда они обстреливают окраины населенного пункта Новолуганское.