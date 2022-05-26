Войска НМ ДНР взяли под контроль Светлодарск без боев

Украинские вооруженные силы приняли решение оставить населенный пункт Светлодарск в Луганской Народной Республики без боев. Об этом сообщила пресс-служба НМ ДНР.

«Противник сразу отошел за линию города, боев тут не было, ничего не повреждено», — рассказал представитель Народной милиции.

При этом националисты не ушли далеко от Светлодарска, закрепившись около корпуса одной из тепловых электростанций.

«Боевики остались на одной из ТЭС, украинская артиллерия работает по окраинам населенного пункта Новолуганское», — добавил он.

Местные жители обрадовались приходу войск Донбасса.

«Лучше, что вы здесь, это уже замечательно. А остальное — руки есть, желание есть, все сделается. В 2014 году они ходили тут с автоматами и говорили, мол, мы сотрем тут все с лица земли. Мы все рады вашему приходу», — рассказал горожанин Олег.

Светлодарск перешел под контроль войск Донбасса 24 мая.

Ранее в Сети появилось видео с укрепленными боевыми точками националистов под Светлодарском.