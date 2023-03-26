Спецоперация 26 марта 2023, 07:30 Жертвой обстрела Сватово со стороны ВСУ стал 19-летний парень СЦКК: 19-летний парень погиб при обстреле Сватово в ЛНР со стороны ВСУ Telegram

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Девятнадцатилетний парень погиб при обстреле Сватово со стороны ВСУ. Еще одна мирная жительница, 20-летняя девушка, получила ранения. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Украинские боевики за сутки обстреляли территорию республики один раз, утром. Две ракеты выпустили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В ЛНР оказался полностью разрушен один жилой дом, еще шесть получили

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Представительство СЦКК в ЛНР поделилось жуткими кадрами последствий этого обстрела.

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Ранее, 21 марта, в результате удара ВСУ по населенному пункту Нижняя Дувановка с применением 155-миллиметрового артиллерийского орудия было полностью разрушено здание Государственной пожарно-спасательной части МЧС Лугпанской Народной Республики. О других разрушениях и пострадавших не сообщалось.