Спецоперация 22 марта 2023, 07:53 Пожарно-спасательный пост МЧС ЛНР оказался разрушен при обстреле ВСУ СЦКК ЛНР: пожарно-спасательный пост МЧС разрушился в результате обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Государственный пожарно-спасательный пост МЧС ЛНР оказался разрушен в результате обстрела населенного пункта Нижняя Дуванка со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня.

ВСУ выпустили три снарда из артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров накануне в 10:50. Сведений о пострадавших и других разрушениях не поступало.

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В течение прошлой недели в ЛНР зафиксировали два обстрела территории со стороны украинских боевиков, в том числе с применением тяжелого вооружения. Под удар попали населенные пункты Красный Луч и Брянка. На них обрушили восемь ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Кроме того, пострадали шесть домостроений и 18 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два медицинских учреждения.

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