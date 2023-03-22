22 марта 2023, 07:53
Пожарно-спасательный пост МЧС ЛНР оказался разрушен при обстреле ВСУ
СЦКК ЛНР: пожарно-спасательный пост МЧС разрушился в результате обстрела со стороны ВСУ
Государственный пожарно-спасательный пост МЧС ЛНР оказался разрушен в результате обстрела населенного пункта Нижняя Дуванка со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня.
ВСУ выпустили три снарда из артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров накануне в 10:50. Сведений о пострадавших и других разрушениях не поступало.
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В течение прошлой недели в ЛНР зафиксировали два обстрела территории со стороны украинских боевиков, в том числе с применением тяжелого вооружения. Под удар попали населенные пункты Красный Луч и Брянка. На них обрушили восемь ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Кроме того, пострадали шесть домостроений и 18 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два медицинских учреждения.
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