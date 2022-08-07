Жертвами обстрелов ВСУ стали три мирных жителя ДНР

Украинские боевики продолжают массированные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В воскресенье, 7 августа, от ранений погибли три мирных жителя, еще 14 пострадали. Об этом говорится в сообщении представительства республики в Центре контроля и координации режима прекращению огня (СЦКК).

В ведомстве сообщили, что в результате удара по Петровскому району Донецка погибли двое мужчин 1978 и 1963 годов рождения. Также ранение получила женщина. Повреждения в районе два многоквартирных жилых дома, а также четыре жилых здания в частном секторе.

В Киевском районе Донецка загорелись склад с хозяйственными товарами и частный жилой дом. Здесь же погиб мужчина и двое мирных жителей получили ранения.

На улице Панкратовой разбросаны мины «Лепесток. В Куйбышевском районе города пострадали четыре частных дома.

Ранее стало известно что после массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Кировского и Куйбышевского районов Донецка боевики запустили три ракеты системы залпового огня «Ураган», оснащенных противопехотными минами «Лепесток», которые упали в Киевском районе.