ВСУ выпустили по Донецку три ракеты «Ураган» с минами «Лепесток»

Установившие огневую позицию в селе Орловка украинские боевики запустили по Киевскому району Донецка три ракеты системы залпового огня «Ураган», оснащенные противопехотными минами «Лепесток». Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Киевском районе загорелись частный дом и склад с хозяйственными товарами. Он подчеркнул, что это не первый обстрел со стороны ВСУ за сегодняшний день.

Ранее артиллерийскими снарядами накрыло Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Ранение получила мирная жительница. С осколочным ранением плеча и контузией ее увезли в больницу.