Жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ стали два мирных жителя

Два жителя Донецка погибли в результате обстрела города украинскими военными. Еще пять человек пострадали, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 года рождения», — написал глава Донецка в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пять местных жителей пострадали. Ранения различной степени тяжести получили две женщины и трое мужчин. Некоторые снаряды попали в многоквартирные жилые дома и на частные участки.

«По дополнительной информации, украинские нацисты, обстреляв Кировский район, нанесли повреждения зданию детского сада № 380 на улице Бирюзова и многоквартирному жилому дому», — отметил Кулемзин.

Украинские войска атаковали и Петровский район города. Там снаряд попал частный дом на Вятской улице, а также гараж и автомобиль.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Алчевска. По городу ударили из американской системы залпового огня HIMARS.