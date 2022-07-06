Женщина и ребенок погибли в ДНР при обстреле украинскими войсками
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели женщины и ребенка при обстреле ВСУ
Украинские военные продолжают массированные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, жертвами новой атаки украинских боевиков стали женщина и ребенок.
Несовершеннолетний погиб в Центральном районе Макеевки после обстрела украинскими войсками.
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребенок», — говорится в сообщении.
Еще одной жертвой обстрела стала мирная жительница Донецка, погибшая на улице Лесной в Петровском районе города.
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Петровском районе по улице Лесной погибла женщина», — подчеркнули в штабе территориальной обороны ДНР.
Сильные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики продолжаются уже несколько дней. Украинские военные запустили ракеты из систем «Град» и мины калибром 82 миллиметра. Накануне при очередной атаке на столицу республики погибла десятилетняя девочка.