Разорвало на глазах у матери. Соседи рассказали о гибели донецкой школьницы от обстрела ВСУ

В ходе обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка погибла десятилетняя школьница. По словам свидетелей, мать девочки успела с еще одним ребенком забежать в дом. А тело школьницы разорвало на несколько частей. Свидетельства очевидцев опубликовал в своем Telegram-канале независимый репортер Павел Кукушкин.

Он отметил, что в Ворошиловском районе Донецка нет военных частей или боевой техники, но это не помешало украинским боевикам вести обстрел.

«Тут разорвало ребенка на части. Тут лежало тело, тут одна ножка лежала, тут вторая. Весь двор. Это все на глазах у матери, она успела с мальчиком забежать в дом. Они здесь сидели, гуляли возле дома. Мы же никуда детвору не выпускали», — рассказала соседка.

Женщина отметила, что 24 часа люди живут в постоянном страхе. Спокойствия нет ни дома, ни работе.

«Это же невозможно. Когда все это прекратится?» — спросила она со слезами на глазах.

О гибели ребенка после очередного обстрела со стороны украинских войск сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Бомбежки города продолжаются с минувшего понедельника, 4 июля. Уже пострадали жилые дома, городской парк, торговые ряды и вокзал. ВСУ использует для обстрела снаряды калибром 155 миллиметров.