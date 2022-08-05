«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Брянской области

«Желтый» уровень террористической опасности в Брянской области продлили до 22 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Соответствующее решение вынес губернатор и председатель антитеррористической комиссии Брянской области Александр Богомаз. Оно связано с появившейся информацией об угрозе проведения террористических актов и подготовке действий по противодействию им.

Жителям области посоветовали с пониманием относиться к мероприятиям по обеспечению безопасности граждан, а также к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий. Также им рекомендовали следить за новостями от органов местного самоуправления и региональных властей.

«Данные меры направлены на устранение выявленных угроз и повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности, они не ограничивают права и свободы граждан», — сообщили в правительстве.

В случае обнаружения бесхозных и подозрительных предметов жителям Брянской области следует обращаться в полицию, сообщать любую информацию о готовящемся преступлении, иметь при себе документы при нахождении в общественных местах и незамедлительно предоставлять их представителям власти.

Накануне украинские националисты из ракетного комплекса «Точка-У» обстреляли поселок Климово в Брянской области, два человека пострадали.