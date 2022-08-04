Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ в Брянской области

ВСУ выпустили снаряды по Брянской области. Удар пришелся на поселок Климово, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Пострадали два человека.

Украинские военные выпустили по брянскому поселку «Точку-У». Ракету удалось сбить благодаря своевременной работе ПВО ВС РФ. Ее осколки повредили несколько домовладений, зерновой приемник хлебозавода, школу и автомобиль.

Источник фото: губернатор Брянской области Александр Богомаз/Telegram

«Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения», — написал Богомаз.

Им оказали необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.

Днем 4 августа украинские националисты ударили по центру Донецка, когда в городе прощались с погибшим командиром реактивной артдивизии ДНР Ольгой Качурой. Погибли шесть человек, еще семеро пострадали. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал атаку ВСУ актом зверства и терроризма.

Обстрелу подверглась и исправительная колония города, жертвой которого стал один заключенный.