Остров Змеиный позволял Украине шантажировать Запад поставками зерна. Однако Россия сломала эту игру. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал «360», что хоть пшеница и дорогая, но ее недостатка на мировом рынке не наблюдается. Кроме того, новый урожай уже на подходе.

Далее — прямая речь доктора экономических наук.

Зерновой шантаж Украины не удался

Россия вывела свой гарнизон со Змеиного. Этот жест доброй воли показал, что никто не мешает усилиям ООН организовать вывоз зерна с Украины. Остров был предметом постоянной спекуляции со стороны украинского правительства, которое шантажировало Запад поставками зерна. В частности, от Великобритании и США требовали вмешательства в конфликт с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел, чтобы в Черном море появились британские и американские корабли. Он рассчитывал, что совместными усилиями западный флот сможет отогнать Россию от Одессы. После этого украинский лидер был готов разговаривать со своими партнерами про экспорт зерна.

Однако ни Великобритания, ни Соединенные Штаты на такой шаг не пошли. Слишком велик был риск столкновения США и НАТО с Россией. Мелкий шантаж Зеленского не удался. Сегодня вывоз украинского зерна идет по железной дороге через Румынию. Безусловно, вывезти все 20 миллионов тонн нереально. Но один-пять миллионов тонн зерна вывезти смогут.

Мировой рынок зерна стабилен

В последнее время цены на пшеницу на международном рынке зерна начали постепенно снижаться. Если раньше цена на пшеницу превышала 490 долларов за тонну, то сейчас она порядка 460 долларов.

Есть поставки пшеницы, которые идут из Аргентины. Есть ослабление правил по запрету на вывоз зерна из Индии, которая является вторым после Китая крупнейшим производителем пшеницы в мире. Есть улучшение ожиданий по урожаю из Северной Америки — у них там была засуха, но сейчас погода стабилизировалась.

С другой стороны — жара в Европе. Она тоже один из крупнейших производителей пшеницы, в частности Франция и Германия. Но там не очень хорошая ситуация с точки зрения погоды. Кроме того, жара поддерживает рост цен. Сегодня пшеница по-прежнему остается очень дорогой, но прямой угрозы недостатка ее поставок на международный рынок нет.

Все заявления, будто пшеницы в мире осталось на несколько месяцев, сильно преувеличены. Во-первых, идет новый урожай, а во-вторых, нужно понимать, что в мире 276 миллионов тонн резерва зерна. Украина — это вопрос 20 миллионов, меньше десятой части мирового запаса зерна.

Серьезных угроз международной стабильности рынка зерна просто не существует. Кроме того, в изготовлении кормов для сельскохозяйственных животных пшеницу можно легко заменить на кукурузу, ячмень, сорго и так далее. Самый распространенный вид зерна, который производится в мире, как известно, рис.