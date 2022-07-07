Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден должны перестать играть в политику, чтобы переломить ситуацию. С таким заявлением выступила американская конгрессвумен Виктория Спартц.

По словам Спартц, Байдену следует прекратить играть в политику и обзавестись ясной стратегией, которая должна увязаться с оборонной помощью.

«Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти», — процитировали конгрессвумен «Известия».

Как подчеркнула член Палаты представителей от Республиканской партии, Конгрессу необходимо заняться установкой надлежащего надзора над поставками оружия и предоставлением помощи.

Спартц имеет украинское происхождение. Она прожила на Украине в течение почти 22 лет. В середине апреля она приезжала в Киев вместе с американским сенатором Стивом Дэйнсом. Представители США тогда посетили украинскую столицу, а также поселок Бородянка в Киевской области.