Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Спартц посетили Киев. Об этом написала газета The New York Times.

Согласно публикации, американские конгрессмены посетили украинскую столицу, а также поселок Бородянка в Киевской области. Дэйнс ответил на вопросы журналистов и отметил, что незаменимо лично побывать на месте и самому оценить обстановку.

«Важно для американских избранных официальных лиц проявлять солидарность», — заявил он.

По информации издания, законодатели приехали на Украину по приглашению правительства, которое они получили за день до своего визита. Дэйнс и Спартц представляют республиканскую партию. Спартц является уроженкой Украины, а Дэйнс прервал свою поездку в Восточную Европу. Они приехали в Киев на поезде из Западной Украины. Во время поездки американцев сопровождали сотрудники полиции.

Этот визит американских официальных лиц на Украину стал первым после начала проведения спецоперации. По словам одного из источников издания, конгрессменов отправили на Украину, так как президент Джо Байден рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни.