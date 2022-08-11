Украина свыкается с мыслью о потере Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что собирается вернуть Крым и анонсировал международный саммит по «деоккупации» полуострова под названием «Крымская платформа». Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил, что идеи отторжения полуострова плохо кончатся для Украины. Позиции киевского режима действительно день ото дня все слабее, уверен крымский политолог Владимир Джаралла. Специально для «360» он объяснил, почему популистские заявления о мнимом возвращении Крыма только усугубляют ситуацию для Зеленского.

Далее — прямая речь.

Непрерывный поток громких заявлений

Ответ на заявления Владимира Зеленского о Крыме был дан давно. После 2014 года в Сети даже распространилась шутка: каждый раз, когда украинские политики заявляют, что вернут Крым, им отвечают: «Крым вы уже вернули». Осталось вернуть остальные территории от Донбасса до Одессы.

Поэтому здесь перед нами традиционная пропагандистская линия Украины, которая является и ее политикой, и обороной, и вообще смыслом ее существования: говорить, организовывать акции, делать громкие заявления, обманывать.

Это и есть то, что представляет собой реальное существование Украины: непрерывный поток громких заявлений, не подкрепленных чем-либо реальным.

Запад устал от проблем Украины

В отношении «Крымской платформы» следует заметить, что украинская сторона и ее кураторы, прежде всего, со стороны американо-английской дипломатии, признавали успехом, когда она была проведена в первый раз. Тогда им удалось организовать достаточно большое количество стран и создать определенный имидж для этого мероприятия.

Сейчас они хотели бы повторить это в новых условиях. Но дело в том, что по поводу солидарности в отношении Украины Запад создал другие механизмы. И на военном, и на политическом уровне координация достаточно сильная. Но внутри объединений из-за усталости от проблем украинского кризиса нарастают противоречия.

Поэтому поговорка, что дважды в одну реку не войдешь, в какой-то степени относится и к этому замыслу. Объявить, что собирают вторую «Крымскую платформу», можно. Вопрос — как это будет организовано? Тем более, что все будут находиться в достаточно тяжелых условиях с точки зрения безопасности — не каждому это будет интересно. Так что перед нами — набор информационных технологий, политических заявлений, которые должны компенсировать реальность.

А реальность такова, что украинская армия терпит поражение за поражением, новые территории переходят под контроль союзных сил, и люди на этих территориях обустраиваются в новой жизни, не выражая недовольства по поводу происходящего Владимир Джаралла политолог

Наоборот, внутри самой Украины нарастает то, что можно с полным основанием назвать отчаянием.

Киевская власть стала реже вспоминать про Крым?

Вполне очевидно, что Украине до Крыма не дотянуться, что, собственно, они уже не раз демонстрировали. Поэтому, например, если происходят какие-то ЧП, ими заявляется «украинский след», правда, потом выясняется, что никакого отношения к этому Украина не имеет. Там пытаются многозначительно что-то из себя изображать. Вот и все, что у них осталось по поводу Крыма.

Крым российский навсегда, и на Украину он уже никогда не вернется Владимир Джаралла политолог

Но есть еще один нюанс: нарастает все более и более критическая волна на Западе — прежде всего, в Европе, да и в США тоже — в отношении Украины. Там возникает достаточно ясное понимание, что необходимо провести переговоры, и они должны пройти на определенных условиях.

И тут практически все западные страны заявляют, что одним из условий будущего соглашения должно стать признание Украиной Крыма российским.

Такие намеки или даже прямые заявления в последнее время достаточно часто следуют в украинский адрес — можно вспомнить хотя бы заявление бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера, который предложил украинскому руководству пойти на уступки России в переговорах.

Наконец, и европейские политики, особенно западноевропейские, достаточно понятно дают такой же сигнал Киеву, поэтому там постепенно происходит снижение риторики в отношении Крыма: они потихоньку усваивают урок.