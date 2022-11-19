Спецоперация 19 ноября 2022, 01:57 Зеленский заявил о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах Украины Президент Украины Зеленский: тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам в Telegram-канале заявил, что в стране остается сложная ситуация с электроснабжением. Хуже всего дела обстоят в Киеве и 17 регионах Украины.

«Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в общем в 17 регионах и в столице. Киевщина и Киев, очень тяжело в Одесской области, а еще в Винницкой и Тернопольской», — отметил он.

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По его словам, в большинстве области свет отключали по часам. Аварийные отключения зафиксированы в столице Украины и в Одессе.

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Накануне украинские СМИ сообщили, что одесситы перекрыли одну из дорог в знак протеста против отключения электричества. Глава администрации Одесской области Максим Марченко отметил, что в некоторых домах нет света и тепла больше суток.

Ранее власти Львова призвали жителей готовиться к длительному отключению света и тепла. Населению посоветовали приобрести генераторы или установить печку-буржуйку.