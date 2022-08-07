Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины». На награде разглядели свастику

Указ об учреждении новой медали «За оборону Украины» подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ опубликован на его официальном сайте.

В тексте указа говорится, что награду получат военнослужащие, сотрудники разведки, гражданские лица, принимавшие непосредственное участие или внесшие существенный вклад в укрепление обороны страны.

Украинское издание «Факты» опубликовало фотографию медали. Награда представлена в серебряном и золотом вариантах. На лицевой стороне на фоне государственного герба расположено четыре скрещенных под углом меча, напоминающих свастику.

Это не первая подобная награда. В прошлом году на Украине учредили медаль к 30-летию независимости страны. На лицевой стороне авторы разместили профиль лидера националистов Степана Бандеры. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дизайн разработали враги Украины. Она подчеркнула, что в 1991 году, когда страна получила независимость, Бандеры уже много лет не было в живых.