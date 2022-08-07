Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины». На награде разглядели свастику
Похожий на свастику узор увидели на учрежденной Зеленским медали «За оборону Украины»
Указ об учреждении новой медали «За оборону Украины» подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ опубликован на его официальном сайте.
В тексте указа говорится, что награду получат военнослужащие, сотрудники разведки, гражданские лица, принимавшие непосредственное участие или внесшие существенный вклад в укрепление обороны страны.
Украинское издание «Факты» опубликовало фотографию медали. Награда представлена в серебряном и золотом вариантах. На лицевой стороне на фоне государственного герба расположено четыре скрещенных под углом меча, напоминающих свастику.
Это не первая подобная награда. В прошлом году на Украине учредили медаль к 30-летию независимости страны. На лицевой стороне авторы разместили профиль лидера националистов Степана Бандеры. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дизайн разработали враги Украины. Она подчеркнула, что в 1991 году, когда страна получила независимость, Бандеры уже много лет не было в живых.