Захарова назвала врагами Украины создателей памятной медали с Бандерой

Памятная медаль к 30-летию независимости Украины с профилем лидера националистов Степана Бандеры придумана врагами страны и теми, кто занимается искажением исторической правды. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она напомнила, что Украина получила независимость в 1991 году. К этому времени ни Бандеры, ни Петлюры уже не было в живых много лет.

«Кто эту медальку придумал, тот и есть враг Украины и посягатель на ее суверенитет. А вручать ее надо за особые заслуги по распространению исторической кривды», — заявила Захарова.

Она напомнила, что лидеры украинских националистов проиграли свою борьбу. Украина стала независимым в результате политического решения. Оно не было связано ни народным протестным движением или борьбой.

Захарова рассказала, что на аверсе медали изображен малый герб Украины, который нижним углом сокрушает лежащую символику СССР. Это тоже противоречит исторической правде. Во время референдума по поводу сохранения Советского Союза 70% жителей Украины высказались «за», напомнила представитель МИД.

«Так при чем тут Бандера, Петлюра, другая преступная мразь и независимость Украины 1991 года», — поинтересовалась Захарова у создателей медали.

Она уточнила, что памятный знак выпустило украинское предприятие «Герольдмайстер». Стоимость изделия составляет 40 долларов.