Украинские военные пополняют свои ряды представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Помимо вооруженных формирований националистов, в рядах ВСУ есть специальный ЛГБТ-батальон. На форме у его участников есть шеврон с единорогом.

Батальон с единорогом

Одним из самых известных ЛГБТ-бойцов на Украине считается Виктор Пилипенко. С 2014 года до лета 2016 года он служил в одном из батальонов с позывным Француз. После этого в 2018 году Пилипенко совершил каминг-аут и создал сообщество «Военные ЛГБТ и их союзники», куда приглашает ЛГБТ-ветеранов, а также тех, кто находится в рядах ВСУ сейчас.

В Facebook Пилипенко регулярно публикует новые фото в военной форме с единорогом и сообщает о сборе денег для ЛГБТ-войск Украины.

Facebook/личная страница Виктора Пилипенко

В начале марта он сообщил своим подписчикам, что у ЛГБТ-военных пошла волна признаний в любви, опубликовав скриншот переписки двух человек. По мнению Пилипенко, на Украине обязаны узаконить однополые браки.

«Не дай бог однополые браки не будут узаконены!» — написал он.

В аккаунте созданного им объединения помимо отчетов о собранных деньгах, репостов статей западных СМИ и чужих любовных переписок появляются селфи других участников ЛГБТ-воинства.

Facebook/«Военные ЛГБТ и их союзники»

Некоторые из них, как и Пилипенко, участвовали в военных действиях против ДНР и ЛНР в рамках так называемой Операции объединенных сил. Так командование ВСУ называет нападение на народные республики Донбасса.

По словам одного из ЛГБТ-военных, он умеет красиво танцевать и у него имеется проект гей-вечеринок. «Но нам нужны постоянные помещения, чтобы эти вечеринки были удобнее и расслабленнее», — пожаловался он.

Источник фото: Facebook/«Военные ЛГБТ и их союзники»

Некоторые представители ЛГБТ-сообщества становятся волонтерами так называемой территориальной обороны. В Мелитополе, в частности, такое подразделение отбирало у местных жителей их автомобили и наносило на них краской опознавательные знаки, которые российские военнослужащие используют для маркировки своей военной техники, автомобили могли использоваться для попытки проведения диверсий.

Один из таких волонтеров рассказал американской редакции Forbes о том, что на Украине движению ЛГБТ удалось добиться большого прогресса в обществе. Однако его слова расходятся с сообщениями местных трансгендеров, которые сменили мужской пол на женский и пытались сбежать с Украины, чтобы не попасть в армию.

Трансфобия или европейские ценности?

Об одной из таких женщин-трансгендеров написала испанская газета El Periódico. Бывший мужчина, который называет себя Зи Фаамелу, пожаловался изданию, что не может покинуть страну из-за мобилизации, а в документах по-прежнему указан мужской пол. El Periódico назвало такое отношение «узаконенной трансфобией», хотя власти Украины изо всех сил стремятся приблизиться к европейским ценностям.

Правда, с этим тоже вышло недоразумение. Еще в 2019 году организация «Киевпрайд» призывала президента республики Владимира Зеленского участвовать в гей-параде, но он на нем так и не появился. Тогда организация уличила его в том, что на самом деле Зеленский ценности ЕС не разделяет.

В курсе ли он о том, что трансгендеры жалуются западной прессе на невозможность сбежать с Украины, тоже неизвестно. Зато в ВСУ в прошлом году успели заявить, что в создании на Украине ЛГБТ-подразделения якобы есть российский след.

«Такие вещи создают специально для разгона измены», — сказал представитель Генштаба Богдан Сеник. По его словам, такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности Служба безопасности, писала Lenta.ru.

Этой весной никаких заявлений о бойцах с единорогами командование армии Украины не делало. Может быть, сказочные животные на форме ЛГБТ-военных перестали смущать украинских командиров из-за того, что ряды солдат становятся все меньше.

Эта версия, кажется правдоподобной с учетом того, что в официальном Instagram республики публикуются коллажи мужчин в камуфляже и на огромных каблуках.