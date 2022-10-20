США перекроют кран военной помощи Украине в случае победы республиканцев | 360°

Мир 20 октября 2022, 06:21 США перекроют кран военной помощи Украине в случае победы республиканцев Axios: США перестанут помогать Украине, если к власти в конгрессе придут республиканцы unsplash

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Американское правительство может перестать помогать Украине, если после ноябрьских выборов к власти в конгрессе придут республиканцы. Такую возможность подтвердили собеседники сайта Axios.

«Думаю, что люди будут сидеть в рецессии и не будут выписывать Украине карт-бланш. <…> Палата представителей, контролируемая республиканцами, может перекрыть кран, финансирующий усилия Украины», — заявил представитель от штата Калифорния Кевин Маккарти.

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Он подтвердил то, чего опасаются в Белом доме. В ноябре пройдут промежуточные выборы в нижнюю палату конгресса, и хотя сейчас республиканцы в меньшинстве, ситуация может измениться. В этом случае США отойдут от прежней тактики в отношении Украины.

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Такую возможность подтвердили члены палаты представителей Дон Бэкон и Келли Армстронг. Они сослались на настроения в соцсетях, заявления своих избирателей и коллег.

Американцы пострадали от 13% роста цен на продукты, в два раза подорожала электроэнергия, увеличились счета на коммунальные услуги. Жители приграничных районов столкнулись с наплывом мигрантов и наркоторговлей. Конфликт на Украине — последнее, что их беспокоит.