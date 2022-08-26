Зеленский предупредил о самой суровой зиме в истории Украины

Власти Украины постараются подготовиться к зиме, но жителям стоит запастись терпением. В этом году она станет самой суровой за всю историю страны. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский, его слова передало РИА «Новости».

Стоимость голубого топлива в ЕС выросла до 3300 долларов за тысячу кубометров. В таких условиях Киеву будет трудно справиться с подготовкой к отопительному сезону.

«Зимний период действительно будет самым сложным в нашей истории», — сказал Зеленский.

Президент назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой». О проблемах с газом говорили и другие политики. Мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что зимой температура может опуститься ниже нормы.

Он предлагал горожанам запастись теплыми одеялами. А мэр Львова Андрей Садовой призвал закупать дрова из-за «аномальной ситуации».

«Решение» проблемы с энергоресурсами ранее предложил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Он считает, что у Украины есть право «конфисковать» российский газ.