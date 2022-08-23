Украинский политик предложил воровать российский транзитный газ. Оправдываться за это придется перед Европой

На Украине объявили воровство российского газа законным. По мнению бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, законы страны позволяют «конфисковывать» энергоресурсы, которые проходят через территорию Украины, и перепродавать Европе. Такой подход навредит только западным партнерам киевской власти, уверены эксперты.

Бывший спикер Верховной рады и бывший глава правящей партии Украины «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна начать воровать российский газ, сообщило РИА «Новости». Депутат объяснил, что газ принадлежит России только до тех пор, пока не пересечет границу Евросоюза. И пока энергоресурсы проходят через территорию Украины, местные законы якобы позволяют его конфисковать как российский актив.

«До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — заявил Разумков.

Все контракты с Россией, по которым Украина в том числе получает деньги за транзит газа через ее территорию, по мнению депутата, стоит игнорировать. А «конфискованные» транзитные объемы он предложил перепродавать тем же покупателям — европейским странам, а на полученные средства закупать оружие для ВСУ.

До этого Разумков уже предлагал конфисковывать транзитный газ из России, чтобы наполнить им собственные хранилища в преддверие отопительного сезона.

Европа ответит за Украину

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич подчеркнул в беседе с «360», что за выходки украинской власти в этом случае придется ответить Европе.

Будут воровать — не будем поставлять газ Николай Межевич.

Правозащитник Александр Ионов добавил, что любой отбор газа будет фиксироваться российской стороной. При этом разбираться с Украиной придется не России, уверен эксперт, потому что от таких идей пострадает в первую очередь Европа — именно туда Разумков предложил повторно продавать газ, за который страны уже заплатили.

«Все прекрасно понимают, что по действующему контракту, если на украинской стороне идет незаконный отбор газа, то этот газ будет минусоваться от общего объема, который идет в Европу», — подчеркнул Ионов.

Привести киевские власти в чувство должны именно западные политики, которым и угрожает подобная риторика бывшего спикера Верховной Рады. Именно Европа всегда являлась гарантом безопасности транзита в отношении Украины и сумела повлиять на правительство Юлии Тимошенко, которое тоже хотело «конфисковывать» транзитный российский газ.

«Украинская сторона несет полную ответственность за транзит газа, который идет в Европейский союз — и Украина получает за это деньги. Если они будут присваивать себе тот или иной объем, ЕС просто на этот объем будет недополучать газ», — заключил Ионов.

Что может предпринять Россия?

По мнению Николая Межевича, Украина должна будет отвечать за свои действия перед Европой.

«Надо этих сумасшедших оставить разбираться, что называется, один на один с Германией, Польшей, Словакией, Чехией — пусть они друг у друга выясняют, кто украл у них газ. Пусть они моются раз в месяц, а лучше вообще никогда. Собака ведь не моется, зачем тогда им?» — сказал Межевич.

Россия же, подчеркнул Александр Ионов, выполняет свои обязательства по поставкам газа. Все, что пропадет на территории Украины, находится в зоне ответственности киевской власти.

Тем не менее механизмы воздействия на ситуацию у России есть, уверен Николай Межевич. Одним из вариантов он назвал использование стратегической авиации, которая может нанести удары по правительственному кварталу Киева прямо с территории Российской Федерации.

«Другое дело, что мы крайней миролюбивая страна с удивительно миролюбивым президентом, и пока этого не делаем», — сказал Межевич.

Александр Ионов и вовсе предложил не обращать внимания на заявления украинских чиновников. Их главной целью, по мнению эксперта, является привлечение внимания любыми средствами — отсюда и подобные предложения.

«Я бы вообще в принципе не обращал внимания на то, что сегодня говорит украинская сторона при существующей власти, а дождался бы того момента, когда к власти там придут адекватные люди», — заключил он.