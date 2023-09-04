Спецоперация 04 сентября 2023, 09:50 Зеленский пошел на крайние меры, чтобы сохранить власть Hamshahri: Зеленский намеренно откладывает выборы, чтобы удержать власть Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов в 2024 году, чтобы удержать власть. Об этом сообщило иранское издание Hamshahri.

При этом опросы и отчеты указывают, что украинцы не доверяют действующему президенту страны, уровень его поддержки резко снизился. Как написали журналисты, сейчас киевский режим пытается удержать Зеленского у власти.

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Помощник и советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президентских выборов в 2024 году однозначно не будет. Однако до этого Зеленский говорил об одном способе, который бы позволил их провести.

«Проведение выборов во время военного правления запрещено, но если украинский парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, западные страны также выделят финансовые ресурсы», — привело издание слова украинского лидера.

Тем не менее сейчас власти Украины сказали, что выборы организовать невозможно по нескольким причинам. По данным издания, власти намеренно откладывают голосование.

«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти», — написал автор статьи.

С начала специальной военной операции на Украине президент неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию.

Зеленского избрали президентом Украины 20 мая 2019 года, его пятилетний срок правления закончится 20 мая 2024 года.

Ранее Украина исключила возможность переговоров с Россией. Подоляк отметил, что киевский режим не готов идти на какие-либо территориальные уступки для завершения конфликта. Он отметил, что украинские власти хотят поставить Россию перед выбором: потерять все или покинуть Крым в кратчайшие сроки.