Мир 30 августа 2023, 13:10 Украина исключила возможность переговоров с Россией Подоляк заявил о невозможности начала переговоров с Россией в ближайшее время РИА «Новости»

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Переговоров о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной в ближайшее время не будет. С таким заявлением в интервью итальянской газете Corriere della Sera выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он напомнил, что в стране приняли закон, прямо запрещающий переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, киевский режим не готов идти на какие-либо территориальные уступки для завершения конфликта.

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«Сейчас о любых переговорах не может быть и речи», — подчеркнул Подоляк.

По его словам, Украина готова выйти на диалог после значительных тактических поражений российской армии и выхода ВСУ к административным границам Крыма.

Подоляк подчеркнул, что Украина намерена добиться такой ситуации, чтобы российские власти оказались перед выбором: потерять все или покинуть полуостров в кратчайшие сроки.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность переговоров о мире с Россией, но без участия Владимира Путина. Он подчеркнул, что нет никаких шансов на то, что Владимир Зеленский сядет за один стол с российским лидером.

Кулеба добавил, что киевский режим может достичь своих целей при сочетании успехов военных и дипломатического продвижения своей позиции. Министр добавил, что командование украинских войск может подтолкнуть российских коллег сначала к отступлению с позиций, а после — и выходу к дипломатическому урегулированию конфликта.