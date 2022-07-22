Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ в ходе спецоперации

Ежедневно ВСУ теряют до 30 человек личного состава, а около 250 — получают ранения. Потери ВСУ в интервью The Wall Street Journal озвучил украинский президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер в беседе с журналистами также счел перемирие с Россией без возврата украинских территорий затягиванием конфликта.

Украинские боевики систематически обстреливают освобожденные в ходе спецоперации РФ населенные пункты. Так, по Запорожью они ударили из РСЗО и тяжелой артиллерии. В военно-гражданской администрации региона подчеркнули, что Украина атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы сорвать подготовку референдума по вхождению в состав РФ.