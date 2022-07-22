22 июля 2022, 23:54
Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ в ходе спецоперации
WSJ: Зеленский заявил, что ВСУ ежедневно теряет около 30 человек
Ежедневно ВСУ теряют до 30 человек личного состава, а около 250 — получают ранения. Потери ВСУ в интервью The Wall Street Journal озвучил украинский президент Владимир Зеленский.
Украинский лидер в беседе с журналистами также счел перемирие с Россией без возврата украинских территорий затягиванием конфликта.
Украинские боевики систематически обстреливают освобожденные в ходе спецоперации РФ населенные пункты. Так, по Запорожью они ударили из РСЗО и тяжелой артиллерии. В военно-гражданской администрации региона подчеркнули, что Украина атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы сорвать подготовку референдума по вхождению в состав РФ.