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    22 июля 2022, 20:21

    ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли освобожденные территории Запорожской области

    Администрация Запорожской области сообщила об артобстреле украинских боевиков

    Анатолий Минкин

    Украинские боевики обстреляли освобожденную территорию Запорожской области из ракетных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

    ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли освобожденные территории Запорожской области

    Он подчеркнул, что украинские военные ведут обстрел из южных пригородов Запорожья — Кушугума и Балабино, которые находятся под контролем ВСУ.

    «Сообщают о полутора десятках взрывов. Их сила и частота говорят о том, что боевики Зеленского произвели обстрел освобожденных территорий Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии», — написал Рогов.

    В беседе с ТАСС он заявил, что основные удары сейчас наносят по объектам гражданской инфраструктуры, чтобы сорвать подготовку к проведению референдума по вхождению в состав России.