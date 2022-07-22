ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли освобожденные территории Запорожской области

Украинские боевики обстреляли освобожденную территорию Запорожской области из ракетных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что украинские военные ведут обстрел из южных пригородов Запорожья — Кушугума и Балабино, которые находятся под контролем ВСУ.

«Сообщают о полутора десятках взрывов. Их сила и частота говорят о том, что боевики Зеленского произвели обстрел освобожденных территорий Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии», — написал Рогов.

В беседе с ТАСС он заявил, что основные удары сейчас наносят по объектам гражданской инфраструктуры, чтобы сорвать подготовку к проведению референдума по вхождению в состав России.