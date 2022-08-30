Зеленский оценил стоимость восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления страны понадобится 600–800 миллиардов долларов. Он также добавил, что боевые действия не закончены.

Такую цифру для восстановления Украины он назвал 30 августа во время видеообращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF), отметили «Известия».

Как пояснил украинский лидер, об этой сумме говорили в июле на форуме в Швейцарии, в ходе обсуждения трат на восстановление Украины.

«600-800 миллиардов долларов — это то, что говорили в Лугано (Швейцария — прим. ред.). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — привел RT слова украинского лидера.

Жители Херсонской области ненавидят Зеленского, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он пояснил, что чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума по присоединению к России.