Жители Херсонской области ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что все слова Украины о якобы возвращении контроля над областью являются их бессмысленными эмоциями и рефлексией. Глава ВГА подчеркнул, что точка невозврата уже пройдена.

Ранее Стремоусов сообщал, что украинские войска устроили массированный обстрел территории Херсонской области. Военные атаковали мирных жителей, а никакого реального наступления не было. Действия ВСУ Стремоусов назвал истерией на уровне фейков.

Сейчас Херсонская область и приазовская часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. Регионы уже объявили о своем желании провести референдумы и войти в состав России.