Спецоперация 11 мая 2023, 11:17 Зеленский обозначил статус контрнаступления ВСУ Президент Зеленский: ВСУ необходимо еще немного времени для подготовки к контрнаступлению Ministry of Defense of Ukraine

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Украинской армии необходимо еще немного времени на подготовку к анонсированному контрнаступлению в зоне спецоперации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, его слова привела Би-би-си.

По его словам, Украина уже способна наступать и добиться успехов, однако людские потери будут слишком большими.

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«Это неприемлемо, поэтому необходимо еще немного подождать. Нам требуется совсем немного времени», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сформированные наступательные бригады уже полностью готовы к атаке, но у ВСУ в целом есть дефицит западной техники, которая прибывает в страну партиями.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в грядущем контрнаступлении ставки для Зеленского весьма высоки. По его словам, поражение ВСУ обернется катастрофическими последствиями для украинского президента.