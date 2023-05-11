Мир 11 мая 2023, 09:31 Украину предупредили о последствиях контрнаступления Рогов: поражение в контрнаступлении ВСУ плохо закончится для Зеленского РИА «Новости»

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Планируемое контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление РИА «Новости» сделал член военно-гражданской администрации области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении <…> плохо закончится для Зеленского», — сказал Рогов.

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Он уточнил, что Запад обвинит во всем украинского лидера и выбросит за ненадобностью. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», вероятность контрнаступления боевиков ВСУ крайне велика.

Ранее военкоры отметили, что украинские военные начали локальное контрнаступление под Артемовском. Во вторник, 9 мая, глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о скором контрнаступлении ВСУ. Он обратил внимание, что боевики активизировались на Артемовском направлении.