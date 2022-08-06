Зеленский объявил о конфискации $765 млн российских активов в пользу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране конфисковано российских активов на сумму 765 миллионов долларов. Об этом сообщил РБК.

«Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 миллиардов гривен (около 765 миллионов долларов)», — говорится в сообщении.

Он отметил, что правительство Украины продолжает заниматься этим вопросом. Чиновники предлагают конфисковать еще 900 объектов, которые являются собственностью российского государства. После этого будут рассмотрены активы резидентов страны, которые составляют примерно 36 тысяч позиций, уточнил президент.

Кабинет министров Украины согласовал указ о конфискации имущества России 5 августа. Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что вырученные средства пойдут на оборону и восстановление Украины.