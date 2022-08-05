Украина намерена конфисковать 903 принадлежащих России объекта

Кабинет министров Украины согласовал указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. Речь о 903 объектах. По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

«Имеем сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. Перечень объектов сформирован. Согласно решению правительства, будет конфисковано 903 объекта, принадлежащих именно российскому государству», — привело РИА «Новости» слова украинского премьера. Он также пояснил, что 79 позиций из общего списка — это корпоративные права, а 824 — имущество.

Конфискованные активы России конвертируются в средства, которые направят на оборону и восстановление Украины, отметил Шмыгаль. Все имущество, по его словам, делится на три категории: принадлежащее государству имущество, активы подсанкционных граждан и компаний из России, а также активы российских банков.

Шмыгаль уточнил, что «следующим большим шагом должна стать и конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины».

Европа и США повели себя как рейдеры и преступники, рассказал в беседе с «360» бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Так он прокомментировал новость о том, что Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации золотовалютных резервов России, находящихся в этой стране, для передачи в распоряжение украинского государства.