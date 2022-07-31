Зеленский объявил эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти приняли решение об обязательной эвакуации с подконтрольной территории Донецкой Народной Республики, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса Зеленского.

По его словам, местные жители получают полную поддержку — логистическую и финансовую. Однако не все готовы к такому шагу.

«Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — отметил президент Украины.

ВС РФ в феврале начали спецоперацию по денацификации Украины. ВСУ восемь лет постоянно обстреливали Донбасс, подвергая риску жизни мирных граждан. СК РФ завел множество уголовных дел в отношении украинских военных.

Ранее в территориальном штабе обороны ДНР заявили о гибели одного жителя при обстрелах со стороны ВСУ.