Зеленский объявил эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР
Президент Украины Зеленский объявил эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти приняли решение об обязательной эвакуации с подконтрольной территории Донецкой Народной Республики, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса Зеленского.
По его словам, местные жители получают полную поддержку — логистическую и финансовую. Однако не все готовы к такому шагу.
«Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — отметил президент Украины.
ВС РФ в феврале начали спецоперацию по денацификации Украины. ВСУ восемь лет постоянно обстреливали Донбасс, подвергая риску жизни мирных граждан. СК РФ завел множество уголовных дел в отношении украинских военных.
Ранее в территориальном штабе обороны ДНР заявили о гибели одного жителя при обстрелах со стороны ВСУ.