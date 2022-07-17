Зеленский объяснил увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, на Украине зарегистрировано 651 уголовное производство о госизмене и коллаборационистской деятельности сотрудников силовых ведомств. Такой масштаб преступлений против нацбезопасности Украины подвергает сомнению работу руководителей этих органов, отметил Зеленский.

Сотрудников СБУ неоднократно уличали в нечистоплотности. Жители ЛНР рассказали, как до начала спецоперации ВС РФ они организовали контрабанду российской нефти из трансграничного нефтепровода до Лисичанского НПЗ. Кроме того, силовики заставляли фермеров обрабатывать землю, а урожай забирали себе.