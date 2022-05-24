Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры только с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он согласен на встречу только, если обсуждаться будет вопрос прекращения конфликта.

«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ», — сказал Зеленский. Цитату привел ТАСС.

О переговорах украинский лидер заговорил во время своего выступления в Украинском доме в Давосе. Зеленский отвечал на вопросы по видеосвязи. По его словам, устроить подобную встречу с Путиным становится все труднее. При этом он добавил, что стороны должны пытаться закончить конфликт.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент Украины не пойдет на переговоры с Россией, так как западные кураторы не одобрят такой шаг.