Пушков объяснил, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в стратегию его кураторов на Западе. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в личном Telegram-канале.

«Переговоры с Москвой не входят в стратегию Зеленского, как и его западных кураторов», — написал сенатор.

Он также добавил, что переговоры со стороны Киева «всегда были фикцией».

«И не стоит делать вид, что они могут дать результаты. Во всяком случае, пока обстановка качественно не изменится», — резюмировал Пушков.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о том, что диалог между РФ и Украиной по урегулированию ситуации в Донбассе стал инициативой Киева. Россия же никогда не отказывалась от диалога на высшем уровне.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что переговоры России и Украины продвигаются медленно, причем заявления украинской стороны создают впечатление о том, что властям страны не нужны эти переговоры и они «смирились со своей судьбой».