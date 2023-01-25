Спецоперация 25 января 2023, 07:29 Здание кафе в Рубежном пострадало при обстреле со стороны ВСУ СЦКК ЛНР: здание кафе в Рубежном пострадало при обстреле со стороны ВСУ

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Здание кафе пострадало в результате обстрела города Рубежное Луганской Народной Республики украинскими боевиками. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За последние сутки ВСУ обстреляли территорию республики один раз. По Рубежному выпустили снаряд из артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров. Обстрел совершили в 19:34. О пострадавших, к счастью, сведения не поступали.

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Перед этим, 23 января, ВСУ также обстреляли территорию ЛНР один раз. Тогда удар пришелся по городу Золотое. В его сторону выпустили две ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. Оказалась повреждена подстанция «Михайловка».

Тем временем наступление ВС России оставляет Генштаб Украины в растерянности, ВСУ уходят из ряда населенных пунктов почти без боя из-за нехватки личного состава, рассказал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.