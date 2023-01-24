Эксклюзив 24 января 2023, 17:53 Российская армия взяла ситуацию в зоне СВО под контроль. Генштаб Украины не знает, что делать Политолог Михайлов: Россия перехватила инициативу в СВО и начала «перемалывать» ВСУ РИА «Новости»

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Тактика специальной военной операции поменялась. Россия перехватила инициативу, а Генеральный штаб Украины не знает, что делать. В рядах ВСУ не хватает личного состава, поэтому они стараются уходить из населенных пунктов почти без боя. Такое мнение выразил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360».

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Далее — прямая речь.

Брифинг российского Минобороны был как обычно объективным. Продолжается наступление на Донецком направлении, есть успехи на Купянском, Краснолиманском направлениях, на Херсонском направлении уничтожаем врага.

Тактика поменялась: мы перехватили инициативу. Многие задаются вопросом, почему ВСУ оставляют сейчас практически без боев населенные пункты ЛНР и ДНР? Все просто: Россия перемалывает.

Она взяла ситуацию под контроль. Сейчас ВСУ стягивают самые боеспособные части, может быть, на те направления, которые они считают более важными. То есть их открыто призывают даже американцы — оставьте Артемовск, он не столь важен, как иные направления — Харьковское, Белоруссия.

РИА «Новости»

Генштаб Украины растерялся

Украинский Генштаб не знает, что ему делать. Во-первых, у них не хватает личного состава. Мы видим, что чуть ли не под дулом автоматов пытаются ловить украинских граждан для службы в вооруженных силах на линии боестолкновения.

Это катастрофа. Как гуманитарная, так и политическая. И в будущем ожидается военная катастрофа.

РИА «Новости»

Все эти передислокации ВСУ… Они, опять же, готовятся для получения западной военной помощи — танков Leopard, новых высокоточных бомб. Им нужна хотя бы какая-то живая сила. Возможно, с этим связаны и успехи российской армии, которая в одних местах действительно берет серьезными боями те или иные населенные пункты, а в других украинцы просто оставляют их с минимальными перестрелками.

Воля, вооружение и освобождение русского мира

Все переживают, что все размерзнется, начнется оттепель и какие тогда будут боевые действия. Вы знаете, ну осенью бились в грязи, в слякоти.

Русские танки грязи не боятся, как и морозов, в отличие от американских Abrams, которые не могут на горку со снегом влезть. Думаю, ничего не изменится.

Мы будем продолжать контратаковать и наступать. Погода не имеет значения, разве что для вылета квадрокоптеров и каких-то видов высокоточного оружия. Здесь главное воля. Она у нас есть. Воля, вооружение, мотивация, потому что мы освобождаем русский мир.