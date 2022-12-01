Важное 01 декабря 2022, 21:21 ВСУ обстреляли Донецк и повредили здание администрации РИА «Новости»

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Власти Донецка сообщили об обстрелах Ворошиловского района со стороны ВСУ. Повреждения получило здание администрации города, написал мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Снова пострадало здание городской администрации. Также очевидцы сообщают о перебитом газопроводе и поврежденных снарядами фашистов гражданских автомобилях», — отметил он.

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По данным Кулемзина, в результате атаки ВСУ погиб один сотрудник МЧС ДНР, его коллега получил ранение. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

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Украинские военные продолжают обстреливать жилые кварталы столицы ДНР. Мэр Донецка обратился к местным жителям, попросив оставаться дома и не выходить на улицу.

Ранее половник ВС России Иван Шиц рассказал о спасении механика из горящего танка. Товарищи думали, что он погиб, а танкист под огнем противника сумел выбраться из боевой машины и доползти до российских позиций. После этого случая боец попросил у командира новый танк.