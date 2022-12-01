Спецоперация 01 декабря 2022, 05:18 Российский военный на Украине выжил в горящем танке под обстрелами противника Полковник Щиц: российский танкист выжил в горящем танке под обстрелами ВСУ YouTube

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Полковник ВС РФ Иван Шиц рассказал RT, как российский танкист в ходе спецоперации на Украине чудом спасся из горящего танка, когда по нему стреляли гранатами.

По словам полковника, механика-водителя пытались вытащить из подбитого танка, но это сделать не удалось. Тогда другие бойцы решили, что военный погиб. Однако он уже через сутки вернулся на позиции российской армии.

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Оказалось, что солдат несколько раз терял сознание в горящем танке. Но у него все-таки получилось выбраться.

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«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — поделился Шиц.

Российские военные демонстрируют завидную выдержку и проявляют мужество при выполнении поставленных задач. Ранее в Минобороны России рассказали, как рядовой Евгений Денисенко отразил атаку ВСУ и подбил бронеавтомобиль противника из гранатомета. Другой рядовой — Александр Казиханов — обнаружил и уничтожил пулеметный расчет ВСУ. Такими действиями он спас свою группу от удара.