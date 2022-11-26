Спецоперация 26 ноября 2022, 22:40 «Защищаем наших граждан». Экипаж танкистов выжил в подбитом танке в ЛНР и вернулся в бой Танкисты выжили в подбитом танке и вернулись на спецоперацию РИА «Новости»

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Военнослужащие смоли выжить в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР. Сейчас танкисты продолжают участвовать в боях, рассказал РИА «Новости» командир танка с позывным «Оса».

«До этого экипаж участвовал, но нас подбили, поэтому мы вернулись еще раз сюда», — сообщил он.

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Боец ранее служил по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Его призвали во время частичной мобилизации и распределили на такую же должность.

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«Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнетом», — заявил военный.

Ранее Минобороны России рассказало о подвиге рядового Артема Савина, который спас раненых на поле боя. Экипаж танка, в составе которого находился рядовой Артем Савин, вызвал огонь на себя. В итоге танкисты уничтожили 10 человек живой силы националистов, а также две боевые бронированные машины.

По данным Минобороны РФ, с начала проведения СВО российские военные уничтожили в сражениях более 330 самолетов, 169 вертолетов, 2452 беспилотника, 386 ЗРК и 6398 танков Украины.