Танкист НМ ДНР рассказал об использовании тактики «беспокоящего огня» против ВСУ | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 09:07 Танкист НМ ДНР рассказал об использовании тактики «беспокоящего огня» против ВСУ «Известия»: танкисты использовали против ВСУ тактику «беспокоящего огня» РИА "Новости"

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Танкисты применили против ВСУ тактику «беспокоящий огонь». Ее использовали в ночное время, чтобы лишить противника сна и ощущения безопасности, сообщили «Известия».

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Военнослужащие загрузили в танки полный боекомплект и отправились на позиции для нанесения огня. По словам военнослужащего НМ ДНР, танкисты работают с закрытой позиции по наводке беспилотника, оснащенного прибором ночного видения. Корректировщики передают танкистам координаты, а те бьют по противнику.

По данным Минобороны РФ, с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили свыше 330 украинских самолетов, 169 вертолетов, 2452 беспилотника, 386 ЗРК, 6398 танков и других боевых бронированных машин.

Накануне на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град», САУ и 12 автомобилей.