На Украине решили убрать из школьной программы роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир». В министерстве образования страны посчитали, что книгу нельзя изучать детям, потому что она воспевает русские войска. Журналист и культуролог Максим Газизов в беседе с «360» заметил, что действия украинских чиновников, которые накладывают табу на величайшие произведения мировой литературы, близки к уголовным.

Далее — прямая речь собеседника «360»

Если мы уж заговорили о творчестве и фигуре Льва Толстого, то мне бы хотелось поговорить о другом. О том, что само название романа-эпопеи означает не «Война и отсутствие таковой», а «Война и народ», «Война и общество» из-за использования в слове «мир» «и» десятеричного — «мiръ».

Хотелось бы и покритиковать произведение: Толстой часто разрывает шикарное полотно повествования риторикой, что, конечно, в целом не отрицает масштаба и величия эпопеи. Наконец, можно было бы поговорить, что «Война и мир» — величайшее художественное воплощение Отечественной войны 1812 года…

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А что можно говорить о тех людях, которые на Украине запрещают это произведение? — ничего. Несмотря на их должности. Это просто никто.

Они сами для себя захлопнули все двери к вечности. К бессмертию. Их бы в Российской Империи времен Толстого на пушечный выстрел даже вольнослушателями в университет не пустили

Это не просто люди без высшего образования, но и не получившие по сути среднего. Это близко к уголовному элементу и действовать с ними надо соответственно. Что, впрочем, и происходит в контексте спецоперации.