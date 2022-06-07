Из школьной программы по литературе на Украине уберут произведения, восхваляющие российскую армию. Под запрет попадет, в частности, роман «Война и мир» Льва Толстого, сообщил глава Министерства образования страны Андрей Витренко. Его заявление процитировали «Известия».

«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти [произведения]. Ну, например, „Война и мир“, такого на Украине уже изучать не будут», — сказал он в эфире местного телеканала.

Андрей Витренко добавил, что список тем, которые будут отменены, пока не сформирован.

Француз Франсуа Модэме ранее рассказал о нравах в рядах ВСУ. Также он заявил, что жители Донбасса встали на защиту наследия Пушкина и Чайковского.