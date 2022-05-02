Точно в цель. Минобороны РФ показало работу комплексов «Искандер» во время спецоперации на Украине

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте и в соцсетях кадры боевой работы расчетов «Искандер-М» в ходе российской спецоперации на Украине. Видео появилось 2 мая.

В Минобороны пояснили, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» с расстояния несколько сотен километров нанес высокоточный удар и уничтожил целую батарею систем реактивного залпового огня «Смерч» ВСУ. Позиции украинской реактивной артиллерии ВСУ вычислила разведка. На месте взрыва видны огонь и столб дыма. По данным оборонного ведомства, на счету российских комплексов «Искандер» уже десятки уничтоженных стратегических объектов ВСУ.

«Расчет справляется с выполнением поставленной боевой задачи по поражению критически важных объектов противника, таких как склады артиллерийско-ракетного вооружения, ГСМ, командные пункты и штабы ВСУ. Мобильность данного комплекса помогает оперативно менять свое место дислокации, что не позволяет противнику вовремя вычислить наше местонахождение и нанести ответный удар», — рассказал начальник расчета ОТРК «Искандер-М».

Комплекс может работать в любую погоду и в различных условиях местности. Благодаря его техническому оснащению ракета попадает точно в цель и перехватить ее почти невозможно. По данным начальника расчета, «Искандеру-М» нет аналогов в мире.

Пользователи соцсетей назвали съемку «шикарной» и восхитились российской тактикой ведения спецоперации.