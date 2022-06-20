Аграрии Запорожья начали уборку озимой пшеницы

В Мелитопольском районе Запорожской области началась уборка озимой пшеницы. Объем урожая 2022 года спрогнозировали в военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил ТАСС.

«По оценкам фермеров и сельхозпроизводителей, только Мелитопольский район в 2022 году соберет около двух миллионов тонн зерновых», — сказал представитель администрации.

В ближайшие дни уборочная кампания начнется в остальных районах Запорожья. Власти помогут аграриям вывезти скопившееся зерно прошлого года, чтобы освободить площади под новый урожай, и не ограничат их в выборе рынков сбыта.

Тем временем саперы ВДВ занялись разминированием сельхозугодий на территории Луганской Народной Республики. По завершении работ землю вспашут и засеют, чтобы осенью собрать урожай.