Запорожская область допустила возможность получения газа из России

Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет подачи газа из России — это один из вариантов решения проблемы, для которого потребуется строительство нового газопровода. Об этом РИА «Новости» заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Сейчас газопровод из Мариуполя, перебитый во время боевых действий, восстановили, идет продувка и проверка газовых сетей. Пока в освобожденной части региона подача газа возможна только в Бердянске.

«Ситуация непростая, мы ищем варианты оперативного решения проблемы. Рассматриваются варианты поставки электроплит промышленного и бытового назначения, которые мы намерены раздать нуждающимся в них людям. В перспективе нужно решать вопрос с подключением к газотранспортной системе Российской Федерации», — отметил Рогов.

Он добавил, что в таком случае Запорожская область не будет «зависеть от диверсий и шантажа киевского режима, устроившего газовую блокаду». О том, что украинские власти отключили газоснабжение региона, ранее сообщил глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.